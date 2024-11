Italmobiliare nei primi nove mesi del 2024 aumentano ricavi +193% e Mol +659%

Bergamonews.it - Italmobiliare, nei primi nove mesi del 2024 aumentano ricavi (+19,3%) e Mol (+65,9%)

Bergamo. Il gruppoha comunicato i risultati raggiunti neinovidel: il fatturato consolidato si attesta a 499,4 milioni di euro (+19,3%) e il MOL cresce del 65,9% a 110,6 milioni.Guardando alle singole Portfolio Companies:in aumento del 9,9% a 243,1 milioni di euro per Caffè Borbone, che prosegue nella propria traiettoria di sviluppo nei canali strategici, con andamento particolarmente positivo di Gdo, online e mercati esteri.Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Marialla registrae MOL in aumento rispettivamente a 47,1 milioni (+25,5%) e 12 milioni (+28,2%), sostenuti dalle ottime performance del retail (+42,6%), che cresce in tutti i principali mercati e beneficia del consolidamento dei risultati della filiale in Giappone, e dell’e-commerce (+30,1%).