Gaeta.it - Inaugurato il master per la digitalizzazione del sistema elettrico: un’iniziativa di formazione di alto livello

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Presso il campus di Fisciano dell’Università degli Studi di Salerno è stata avviata la terza edizione deldelper la transizione energetica”. Questo programma è il frutto di una collaborazione tra Terna e le Università degli Studi di Cagliari, Palermo e Salerno nel contesto del progetto Tyrrhenian Lab. L’azienda, guidata da Giuseppina Di Foggia, ha previsto un investimento complessivo di 100 milioni di euro tra il 2022 e il 2026 per sostenerne le attività.Cerimonia di inaugurazione e presenze chiaveL’inaugurazione delsi è svolta in un evento simultaneo presso i tre atenei coinvolti, sottolineando l’importanza della collaborazione accademica e industriale. A Salerno erano presenti figure di rilievo come il direttore delle risorse umane di Terna, Daniele Amati, il Direttore Ingegneria e Realizzazione di Progetto di Terna, Maria Rosaria Guarniere, e il Responsabile del, Vincenzo Galdi.