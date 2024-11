Ilgiorno.it - Il dramma alla "De Berg" è rivissuto in aula

Leggi su Ilgiorno.it

Processo per infortunio mortale sul lavoro avvenuto all’interno della ditta "De" di Spirano, che si occupa di polistirene espanso. La disgrazia nella tarda mattinata di lunedì 17 maggio 2021. Vittima un mulettista di 53 anni, Sergio Persico, sposato, padre di due figli, residente a Orio al Serio: morì investito da un camion in retromarcia. Nell’udienza di ieri (giudice Garufi) sono stati sentiti alcuni testi, tra cui la moglie dell’operaio. "Quella mattina ho ricevuto una telefonata e il numero del cellulare era quello di mio marito. Ho pensato che volesse dirmi qualcosa. Invece era un collega che mi annunciava che Sergio aveva avuto un incidente. Ho chiesto in quale ospedale fosse ricoverato, non lo sapeva. Allora mi sono precipitata in ditta dove lavorava e ho saputo cosa era successo".