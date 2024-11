Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, Enzo Paolo Turchi abbandona la casa: “sento la mancanza di mia figlia e della famiglia” | Video Mediaset

Alè il momento di. L’ex ballerino e coreografo dopo aver lasciato momentaneamente laper motivi personali ha deciso di lasciare definitamente il gioco.lascia il«Dopo due mesi lamia vita con la mia. Ho letto sui social che vado via per una commedia musicale, ma non è così. Vado via solo per la miadopo aver risolto dei problemi grazie al, a voi, al pubblico e agli amici». Con queste parolecomunica la sua decisione definitiva dire ladel. Alfonso Signorini domanda: «la tua uscita è definitiva?» conche replica «si è definitiva».Poco dopotorna nelladel GF per comunicare la sua scelta ai coinquilini:«ciao ragazzi, è chiaro io lascio laperchè la miami manca moltissimo.