Espanyol | RDT si offre all’Espanyol

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-13 17:38:46 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga:L’ha problemi in attacco. Gli attaccanti arrivati ??nello scorso mercato estivo non stanno, per il momento, sommando le cifre previste e necessarie per raggiungere gli obiettivi del club. Tra Cheddira, Véliz e Cardona hanno segnato solo un gol nelle undici partite giocate finora. Cifre che sembrano scarse e che dovranno essere aumentate se l’vuole la permanenza.Nonostante le difficoltà economiche che sta attraversando il club, i bassi investimenti e i margini salariali in cui opera, Sembra difficile che l’riesca a rinforzarsi nel prossimo mercato invernale. Tuttavia, se fosse possibile, l’attacco potrebbe essere una delle priorità. Oggi, nel programma La Grada, Gonzalo Álvarez, giornalista e amico personale di RDT, ha rivelato che L’attuale attaccante del Rayo si sarebbe offerto all’e vorrebbe tornare al Barcellona.