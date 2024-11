Thesocialpost.it - Elon Musk, parte il boicottaggio: dopo Piero Pelù tocca a Elio e le storie tese: “È un pericolo per la democrazia”

Evidentemente ad una certadel mondo dello spettacolo non è andata proprio giù la vittoria di Donald Trump. Negli Usa sono tantissimi i casi di vip in crisi di nervi, come quelli di Richard Gere e Tom Hanks che hanno già annunciato di voler lasciare gli States. In Italia, invece, stanno provocando una tempesta le parole di, il miliardario braccio destro del tycoon, sul tema dell’immigrazione irregolare. Prima l’attacco ai giudici che “dovrebbero andarsene”. Poi la sta alla Ong Sea Watch definita senza troppi complimenti una “associazione criminale”. Troppo per la politica italiana che ha reagito addirittura per bocca del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma anche vip e vippetti nostrani si stanno dando da fare., che ha lasciato il social X con tanto di dito medio, anchee ledecidono di seguire il suo esempio.