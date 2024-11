Dilei.it - Elodie, Quanto è alta: i suoi tacchi sono vertiginosi

Con il suo fascino magnetico e il suo stile inconfondibile,è diventata una delle icone di bellezza e moda più seguite in Italia. La cantante romana riesce a far sembrare ogni centimetro di sé un capolavoro di eleganza e carisma.: tutte le curiosità sulla cantanteDi Patrizi, conosciuta semplicemente come, è una delle artiste più amate e seguite del panorama musicale italiano. Con la sua voce potente e una presenza scenica che conquista il pubblico, ha raggiunto un successo straordinario e continua a crescere sia come artista che come icona di stile.Ma una delle curiosità che molte persone hanno riguarda proprio la sua altezza:168 cm, un dettaglio che non passa inosservato, specie quando sceglie di calzare iimmancabili, capaci di slanciare ulteriormente la sua figura.