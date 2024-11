Thesocialpost.it - “Ecco perché ho lasciato la casa”. Grande Fratello, la verità di Enzo Paolo Turchi

Lacrime al Grande Fratello. Nella puntata di martedì 12 novembre, Alfonso Signorini ha dato voce a Enzo Paolo Turchi, che ha annunciato ufficialmente la sua decisione di lasciare la casa del reality show. Enzo Paolo è entrato nel Salone mentre gli altri concorrenti erano "freezati" e ha subito condiviso il motivo della sua scelta: "Mi manca davvero tanto la mia famiglia". Le sue parole hanno toccato profondamente gli altri partecipanti, che non hanno potuto trattenere le lacrime di fronte all'emozione: per molti di loro, Enzo Paolo era una figura paterna, un confidente, un vero amico. "Continuate a essere voi stessi, ma cercate di migliorare ciò che avete", ha detto il coreografo, visibilmente commosso.