Calciomercato.it - DIRETTA | Allenatore Roma: oggi il giorno di Ranieri

Leggi su Calciomercato.it

Chi prenderà il posto di Ivan Juric? Tutte le news in tempo reale sulla panchina giallorossaNelle scorse ore si è registrata una decisa accelerata per la scelta del nuovodella: il grande ex Claudioin pole per tornare sulla panchina giallorossa., le ultime sulla panchina (LaPresse) – Calciomercato.itGli aggiornamenti in tempo reale di Calciomercato.it sulla panchina della.LIVE 07:32 13 Novembrenon solo traghettatore Per Claudiosi profila un futuro in giallorosso: Dan Friedkin, infatti, starebbe valutando di affidargli anche l’incarico di direttore tecnico dellaa partire dalla stagione 2025/2026.