Deadpool & Wolverine arriva su Disney+ con una simpatica scena

Oggi è il giorno in cui puoi guardaresu, e i Marvel Studios hanno rilasciato unaspeciale per celebrare l’occasione.è stato l’unico film Marvel a uscire nelle sale quest’anno, e possiamo dire che non ha deluso. La reunion di Ryan Reynolds e Hugh Jackman sul grande schermo è ciò che i fan avevano richiesto da tempo. Come per tutti i film Marvel, dopo la loro corsa nelle sale, vengono poi trasmessi su. Quindi, se sei tra i pochi che non sono riusciti a vedereal cinema, puoi godertelo comodamente da casa a partire da oggi.La nuovarilasciata per il debutto disumostra il Mercenario Chiacchierone e Blind Al seduti su un divano, mentre guardano effettivamenteinsieme.