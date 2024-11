Ilrestodelcarlino.it - Da venerdì catene a bordo da Castrocaro al Muraglione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La stagione delle nevi non è ancora cominciata, ma il freddo sempre più pungente rende più concreto e imminente il rischio di gelate, con conseguente rischio per gli automobilisti. Proprio per scongiurare quanto possibile il pericolo, l’Anas ricorda che a partire da questoe fino al 15 aprile sarà in vigore l’obbligo dio pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Sul tratto appenninico della strada statale 3 bis ‘Tiberina’ (ovvero l’E45) l’obbligo è invece già in vigore già dal 1 novembre tra gli svincoli di Canili (chilometro 162,698) e Sarsina Nord (chilometro 195,000). In questi tratti l’obbligatorietà proseguirà fino al 30 aprile. Per quanto riguarda la strada statale 67 Tosco Romagnola: da Osteria Nuova (confine regionale al chilometro 142,269) al chilometro 187,890 in provincia di Forlì Cesena e dal chilometro 195,690 al chilometro 213,511 a Ravenna e dallo svincolo di Classe (chilometro 217,277) al chilometro 232,377.