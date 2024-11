Oasport.it - Cosa deve fare Sinner con Medvedev per qualificarsi: attenzione all’ipotesi quoziente game

Jannikha conquistato la seconda vittoria nel Round Robin delle ATP Finals 2024. L’altoatesino (n.1 del mondo) si è imposto con un duplice 6-4 contro lo statunitense Taylor Fritz (n.5 ATP), ma non è ancora sicuro di essere qualificato al penultimo atto dell’evento all’Inalpi Arena di Torino. La vittoria odierna del russo Daniil, contro l’australiano Alex de Minaur, ha creato questa situazione.E orasuccede?sarà in campo giovedì non prima delle 20.30 controe potrà conoscere il risultato dell’altro confronto tra Fritz e de Minaur. È chiaro che con una vittoria contro il moscovita, l’azzurro si prenderebbe la qualificazione e il primato del proprio girone senza se e senza ma.Nel caso in cui dovesse perdere dala situazione andrebbe analizzata in relazione a quanto fatto dal californiano e dall’aussie.