Cina | combinazione Tianzhou-8 Long March-7 Y9 trasferita in area di lancio 1

Cina: combinazione Tianzhou-8, Long March-7 Y9 trasferita in area di lancio

Wenchang, 13 nov – (Xinhua) – Questa foto, scattata oggi 13 novembre 2024, mostra ladel veicolo spaziale per il trasporto merci-8 e di un razzo vettore-7 Y9 che vengono trasferiti verticalmente nell’di. Il trasferimento dellae’ avvenuto oggi. Il veicolo spaziale verra’ lanciato a tempo debito nel prossimo futuro, secondo la China Manned Space Agency. Le strutture e le attrezzature presso il Sito didi veicoli spaziali di Wenchang, nella provincia insulare meridionale cinese di Hainan, sono tutte in buone condizioni e vari controlli funzionali pre-e test congiunti saranno eseguiti come previsto, ha affermato l’agenzia.(Xin) Agenzia Xinhua