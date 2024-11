Chieri-Sant Cugat oggi in tv | orario e diretta streaming ritorno sedicesimi Challenge Cup femminile 2025 volley

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per, gara dideidella CevCup 2024/di. Le piemontesi di Giulio Bregoli, dopo il netto successo per 3-0 dell’andata, vogliono conquistare i due set che assicurano il passaggio del turno e festeggiare davanti al proprio pubblico. Non bisogna però commettere l’errore di sottovalutare la formazione spagnola, che va a caccia dell’impresa per ribaltare la situazione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà agli ottavi di finale? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 13 novembre al PalaFenera di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Reale Mutua Fenera’76 e DSV CVdella terza competizione europea per club., STAGIONE DEI CLUB 2024/: TUTTE LE DATEE TV – La partitadella CevCup 2024/dinon godrà di copertura televisiva né, ma Sportface.