Cars 4, ecco quando Pixar potrebbe annunciare il nuovo capitolo del franchise

L'ultimo film delrivolto principalmente al pubblico dei più piccoli è uscito nel 2017, quandi sarebbe il momento perfetto per un ritorno Nel 2019, laaveva giurato che Toy Story 4 sarebbe stato il suo ultimo sequel per un po' di tempo, mentre una serie di progetti originali erano in programma per gli anni successivi. Cinque anni dopo, la promessa non è stata chiaramente mantenuta dalcapo Pete Docter. Con il recente successo di Inside Out 2, lasembra si sia convinta che la soluzione migliore sia tornare a creare ancora sequel. Forse non hanno tutti i torti, soprattuttosi tratta di prodotti commercialmente validi. Toy Story 5 e Gli Incredibili 3 sono già previsti per il prossimo .