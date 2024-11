Calendario Assoluti invernali nuoto Riccione 2024 | programma orari e diretta tv

Leggi su Sportface.it

Ilcompleto dei Campionati Italianidi, inda giovedì 14 a venerdì 16 novembre: di seguito tutte le informazioni per seguire le gare. I migliori nuotatori azzurri tornano in acqua per giocarsi il titolo tricolore nella vasca corta da 25 metri dello Stadio deldi, con ben 537 atleti iscritti provenienti da 128 società diverse. La formula prevede batterie e finali (A e B) per tutte le gare, ad eccezione degli 800 e 1500 stile libero, delle staffette e dei 100 misti, di cui verrà disputata solo la finale A. Presenti diverse stelle che hanno brillato alle Olimpiadi di Parigi, come l’oro a cinque Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella e Benedetta Pilato, senza dimenticare Sara Curtis, Alberto Razzetti e Alessandro Miressi.