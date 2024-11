Puntomagazine.it - Bologna città 30. Il Tar: inammissibile il ricorso dei Tassisti e del Ministrero dei Trasporti

Leggi su Puntomagazine.it

. Corrado, Responsabile conversione ecologica del Pd : “La prova che dà ragione al sindaco Lepore: è la strada giusta perpiù vivibili e sicure”“Finalmente la sentenza di oggi conferma l’importanza dell’iniziativa del Comune di, e smentisce ancora una volta l’approccio puramente ideologico e irresponsabile di questo Governo, che a più riprese ha tentato di ostacolare un provvedimento innanzitutto di buonsenso che ha portato solo benefici alladi, come del resto in tutte leeuropee più ambiziose sulla sostenibilità dove viene applicata con successo”.Lo ha detto Annalisa Corrado, Responsabile Conversione Ambiente del PD, commentando in una nota l’inammissibilità deldel Ministero deie dei Taxisti contro il provvedimento preso adi abbassare il limite a 30 chilometri l’ora in