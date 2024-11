Lettera43.it - Biden invita Trump alla Casa Bianca, il tycoon: «Grato per questa transizione liscia»

Leggi su Lettera43.it

Donalde Joesi sono incontrati nella serata italiana di mercoledì nello Studio Ovale. Secondo quanto riporta il Guardian, i giornalisti sono stati ammessi all’incontro per un paio di minuti, in cui hanno ripresodire ache intende mettere in atto unapacifica. «La politica è dura, spesso non è un mondo piacevole. Ma oggi è una bella giornata e sonopercosì», ha detto il presidente eletto. «Prego», è stata la replica di. Nel 2020, non riconoscendo la vittoria di, decise di nonrloe mise in atto un trasferimento dei poteri tutt’altro che pacifico, che culminò nell’assalto al Congresso del 6 gennaio. Prima di dirigersisi è fermato a una riunione dei repubblicani della Camera, dove ha scherzato sul fatto che non potrà correre per un terzo mandato «a meno che non facciate qualcosa a riguardo», scrive la Cnn.