Oasport.it - Basket: Venezia vince una partita spigolosa contro il Turk Telekom Ankara, bei segnali in EuroCup

Terza vittoria inper l’Umana Reyer. Dopo unapressoché sempre guidata, ma terminata dopo ben più di due ore per un importante numero di ragioni, la squadra di Neven Spahija s’impone per 75-67 sule tiene vicina la zona playoff. 20 punti per Rodney McGruder e 16 per Kyle Wiltjer, ma il vero MVP è Mfiondu Kabengele con 10 e 15 rimbalzi. Dall’altra parte 18 per Anthony Brown e 15 per Braian Angola.Il primo quarto non passerà certo alla storia per il suo tasso di bellezza o per la precisione offensiva degli uomini in campo. Tanta, infatti, la fatica fatta dall’una e dall’altra squadra a trovare la via del canestro. Parte leggermente meglio, con il 2-6 firmato Alexander-Brown-Angola, poi, dopo il 4-6 di Casarin, nessuno segna più per oltre tre minuti.