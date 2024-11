Terzotemponapoli.com - Aspettando Belgio-Italia: i dubbi di Spalletti

in programma domani sera a Bruxelles: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Repubblica. “L’attacco è sempre sotto osservazione: verrà affidato a Mateo Retegui, centravanti titolare in 3 delle ultime 4 partite e a quota 6 gol in maglia azzurra. Sfumata per ora l’ipotesi di far coppia con Kean, che per il lieve problema a una caviglia, nelle intenzioni del ct, sarà preservato per la Francia domenica a San Siro”.(inizio alle 20:45): idi Luciano“Il ballottaggio è su chi affiancherà l’oriundo tra Raspadori e Maldini. Anche a centrocampo, assente Ricci per infortunio, ci sonoda sciogliere, al di là della maglia di mezzala sinistra già assegnata a Tonali: in regia tra il laziale Rovella (che debutterebbe), il ripescato juventino Locatelli e il ritrovato Barella (10 gol in azzurro), che così lascerebbe al compagno dell’Inter Frattesi (8 gol) il posto di interno destro”.