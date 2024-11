Gaeta.it - Ancona: cresce l’interesse per StartAn, la fiera delle start up innovative dedicate ai giovani

Facebook WhatsAppTwitter L’evento, dedicato alleupe agli spin off universitari, ha accolto un notevole numero di iscrizioni che supera le 700 adesioni. Per tre giorni, da oggi,diventa il fulcro nazionaleidee imprenditoriali diunder 35. Questo appuntamento rappresenta una grande opportunità per i ragazzi che desiderano entrare nel mondo degli affari con proposte originali e. L’iniziativa, promossa dal comune dorico, si propone di agevolare il confronto tra nuovi imprenditori e investitori, creando un ponte tra idee e opportunità concrete.ContestIdea: un’opportunità per i futuri imprenditoriOggi ha preso avvio un contest intitolato “Idea“, organizzato dal Rotary 25-35, rivolto aitra i 18 e 35 anni che aspirano a diventare imprenditori.