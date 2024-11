Ilrestodelcarlino.it - Alex Marini tra Samb e Vigor: "Sarà una sfida equilibrata"

62 presenze e quattro reti con la maglia delladal 2011 al 2013. Un secondo posto dietro il Teramo ed un campionato di D vinto . Un successo poi vanificato dalla mancata iscrizione in C2. Ma anche tre stagioni allaSenigallia dall’Eccellenza alla Serie D. Ed oggi a 41 anni gioca ancora in Promozione con l’Aurora Treia. Chi meglio dipuò presentare il match traSenigallia. "Una parte del mio cuore -dice- è a San Benedetto anche se sono di Senigallia. Anche quando ho giocato contro la formazione rossoblù, rivedere la maglia dellami faceva sempre emozionare. E poi in Riviera c’è Sabah (Kerjota, ndr) che sento spesso. Sono contento per lui perchè gioca in un ambiente importante che punta a vincere il campionato. Si sta mettendo in discussione in una piazza che non c’entra nulla con la Serie D.