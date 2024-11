Ilgiorno.it - Aldo Cimbro al terzo thriller in tre anni: "Per scatenare la fantasia mi basta una frase"

e la passione per i libri. Da Milano a Capraia e ora in Australia. Il bollatese, 69enne in pensione, durante la pandemia del Covid ha scoperto una nuova passione per la scrittura creativa. Dal lavoro di commerciale nel settore delle banche e persona curiosa di imparare e approfondire, durante i mesi del virus, in cui non si poteva uscire, ha avuto un’idea. Da unache ha sentito da un amico, nella sua testa ha visualizzato delle immagini in sequenza, quasi come un film. La sera stessa ha acceso il computer e ha iniziato a scrivere. È nato così “33 destini“ ambientato ai nostri giorni, inizialmente tra la nebbia autunnale di Milano e l’hinterland, poi nella cornice del lago di Como e con epilogo nella storica Villa Arconati, luoghi legati da un clamoroso e misterioso omicidio.