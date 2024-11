Lettera43.it - Albania, la decisione del Viminale: via 50 agenti dai Cpr

Dopo il rientro dei sette migranti che da venerdì 8 novembre si trovavano nel centro di Gjdaer in, il governo ha pensato a una “rimodulazione” del personale all’interno dei Cpr. Secondo quanto ha riportato Repubblica, infatti, da 220di polizia si passerà a 170, ovvero il numero minimo per garantire lo svolgimento dei turni. Una mossa che sa di smobilitazione, in attesa delladella Corte di Giustizia europea sui trattenimenti nei centri albanesi. La preoccupazione principale dell’esecutivo però, è soprattutto rivolta a una possibile accusa di danno erariale, considerando le spese sostenute dallo Stato per dei centri che, di fatto, al momento sono vuoti.LEGGI ANCHE: Caso, Musk attacca i giudici italiani: le reazioni di politica e magistraturaCon l’inverno e la diminuzione degli sbarchi i Cpr rischiano di restare ancora vuotiE che rischiano di restare vuoti a lungo.