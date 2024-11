Tg24.sky.it - Affitti brevi, a Firenze vietate le keybox dal 2025: ecco cosa cambia

A partire daltutte lenell'area Unesco adovranno essere rimosse. È questa la nuova norma varata dal Comune fiorentino per combattere l'overtourism nella Culla del Rinascimento. Oltre a imporre il divieto delle, cioè le cassette delle chiavi destinate ai turisti che affittano appartamenti perperiodi, il capoluogo toscano ha bandito anche gli altoparlanti alle guide e stabilito limiti alle golf car. “Con questa delibera mettiamo uno stop retroattivo all'uso dellesulle facciate esterne dei palazzi" nell'area Unesco, ha dichiarato la sindaca diSara Funaro, presentando il Piano per il turismo sostenibile. A partire dal prossimo anno, quindi ledovrano essere rimosse per questioni di “decoro” e “sicurezza”.