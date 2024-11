Zanetti | Lautaro ha un valore umano e calcistico fuori dal normale Poi l’annuncio su Bisseck

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Durante l’evento benefico “Un brutto t1po!”, organizzato dalla Fondazione SoStegno70 a sostegno del Diabetes Research Institute dell’Ospedale San Raffaele di Milano, Javierha rilasciato alcune dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio. Il vicepresidente dell’Inter ha espresso vicinanza aMartinez, in un momento difficile in questo inizio di stagione: “Sappiamo che Lauti sta attraversando una fase complicata, ma il suoè straordinario. Gli attaccanti vivono spesso questi momenti, ma dopo aver vinto Mondiale e Copa America è diventato capitano anche nell’animo”.Parlando di Davide Frattesi,ha spiegato il suo ruolo nella squadra di Simone Inzaghi: “Diverso da Barella, ma per noi è una dinamite, capace di dare un cambio di passo quando serve”.ha poi elogiato Yann, prossimo a rinnovare il contratto fino al 2029: “Abbiamo deciso di prolungare perché si è integrato perfettamente nel mondo Inter, dimostrando grande crescita come calciatore e come uomo”.