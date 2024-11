Ilfattoquotidiano.it - Volete ribellarvi a Trump? Iniziate ad amare follemente la vostra vita

Lanon è bella, come dicevano la coppia Benigni-Cerami, no, laè originale, come invece scriveva Italo Svevo. Originale! Sin da piccolo ho sempre voluto distinguermi, meglio essere la pecora nera, meglio uscire dal gregge ed essere egregio! Ma no, Ricky, un pizzico di umiltà! Ma quale umiltà? Che me ne faccio dell’umiltà? L’umiltà è per i deboli, una cosa viscida e ridicola. Abbassa la cresta, figliolo! Vola basso! Volaci tu basso! Vicino ai vermi! Ma in basso ci sono anche i fiori! Fanculo anche ai fiori, io sto con le aquile! Io sono rapace!Avrete capito che ho iniziato questo pezzo lottando con la voce della mia coscienza! Che fare? Ha vinto! I poveri sono stati vittime di un gigantesco inganno, di un “l’oeil”, come quando i pensionati votavano il Cavaliere, don Silvio! Chefarci? Il mondo va così! Non c’è speranza.