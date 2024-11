Anteprima24.it - Viagra, la Campania primatista in Italia per consumo

Tempo di lettura: 2 minutiFarmaci per la disfunzione erettile, inilpiù elevato nel 2023. A dirlo è il Rapporto OsMed 2023 dell’Aifa sull’uso dei Farmaci in, presentato oggi nella sede dell’Agenzia a Roma. Nella graduatoria dei consumi, lasi colloca prima con 7,6 DDD (dosi definite al giorno) per mille abitanti. A seguire Lazio (7,3) e Toscana (7,0). Nella provincia autonoma di Trento, viceversa, ilminore (3,2). L’aumento maggiore in 12 mesi, tuttavia, si registra in Sardegna (+14,4%) e Calabria (+8,5%). Per quanto prima, insi segnala un calo (-0,6) dal 2022.Il rapporto attesta “una costante crescita” del ricorso a questi farmaci, in, negli ultimi otto anni. L’incremento è del 56% tra il 2016 e il 2023, la variazione media annuale del +5,7%.