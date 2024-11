Quotidiano.net - Usa, Bannon: “I soldi per Kiev sono finiti: li metta l’Europa. Meloni ponte con la Ue? Non ci serve”

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 12 novembre 2024 – ''Vogliamo tagliare al 100% i fondi per l'Ucraina alla Camera''. E l'Europa, se crede nel sostegno a, ''dovrebbe essere pronta a metterci i, a staccare assegni grandi quanto i discorsi''. Lo ha dichiarato in una intervista al Corriere della Sera Steve, l'ex stratega della vittoria di Trump nel 2016 che guida il braccio mediatico del movimento Make America Great Again (Maga). Ora le priorità, ha dichiarato,la ''decostruzione dello Stato amministrativo'' e il debito pubblico, ''la principale minaccia alla sicurezza nazionale''. Primo fucile antidrone, così il micidiale shotgun M4 può cambiare le sorti del conflitto in Ucraina In politica estera, ''Trump dirà che vuole la pace in Ucraina. E' evidente che vuole porre fine a questa semi-ossessione di spingere la Nato quasi in territorio russo'', ha spiegato