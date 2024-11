Quotidiano.net - Ue, il voto su Fitto slitta tra le polemiche. “Non è della maggioranza Ursula”

Strasburgo, 12 novembre 2024 – Tutto da rifare. Rinviato a data da destinarsi ilsulla nomina di Raffaelea commissario per la Coesione e vicepresidente esecutivoCommissione Europea. La stessa decisione è stata presa dalla Commissione per gli Affari Esteri sulla liberale Kaja Kallas, candidata al ruolo di Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza. Una scelta in linea con l’intesa presa all’internocosiddetta ‘II’ di congelare ilsu tutte e sei i vicepresidenti esecutivi in pectore. Una scelta che potrebbe sottendere la volontà di procedere verso ununico, a blocco, per tutti e sei le poltrone con l’obiettivo di evitare che qualcuno di loro cada sotto la scure dei veti incrociati. Tuttavia non è ancora chiaro quando gli europarlamentari saranno richiamati a esprimersi.