Tragedia sul lavoro a Lucca | operaio investito in una cartiera

sulin unasulmartedì 12 novembre mattina in unadel distretto cartario lucchese.Unè morto mentre si trovava al. L’incidente all’interno dello stabilimento ‘Cartiere Modesto Cardella’ in via Acquacalda a San Pietro a Vico a.Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, il 69enne di Pescia Luca Cavati,dal carrello elevatore che procedeva forse in retromarcia condotto da un dipendente dell’azienda.Luca Cavati, 69 anni, vittima dell’incidente sulalladi San Pietro a Vico a(foto FB)Sul posto il personale sanitario del 118, ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano, la polizia e operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di.La salma, dopo il nullaosta del pm, è stata trasportata all’obitorio di