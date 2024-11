Ilfattoquotidiano.it - Stromboli invasa dal fango e senza luce, gli abitanti organizzano una protesta: “Nessun intervento in due anni, situazione peggiorata”

Sono bastati pochi minuti di pioggia e ilha di nuovo invaso gli abitati di. Il più colpito il villaggio di Ginostra, che nella notte tra il 10 e l’11 novembre è rimasto anche. Non c’è più pace per l’isola delle Eolie che dopo l’incendio divampato sul set della seria tv prodotta per la Rai ha perso gran parte della vegetazione. Per questo glidihanno organizzato una: partiranno giovedì 14 alle 10 da piazza San Vincenzo per chiedere la dichiarazione di emergenza nazionale. “Dopo il disastro, nonostante i 16 milioni messi a disposizione immediatamente dal governo centrale, con la dichiarazione dello stato di calamità nazionale e la nomina del sindaco Riccardo Gullo come commissario straordinario, a distanza di dueinterventi laè ovviamente