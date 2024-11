Ilrestodelcarlino.it - Sirotti, la partita saltata. Disaccordo sullo stadio: niente Nazionale Cantanti

Nel 50° anno dalla tragica morte di Silver, la famiglia ha promosso, congiuntamente ad enti e istituzioni del Forlivese, il ricordo del giovane ferroviere perito il 4 agosto 1974 nella strage del treno Italicus. Il fratello Franco e la famiglia hanno organizzato diverse iniziative per rendere indelebile il nome di Silver, che morì per salvare i passeggeri rimasti bloccati nel vagone in fiamme. "Unico rammarico – scrive il fratello Franco in una nota – è stata l’impossibilità di svolgere ladel cuore dedicata a Silver con la presenza dellaItaliana. La causa? "La mancanza di certezza della disponibilità dello, da parte del Forlì Calcio, a causa di un contenzioso in essere con l’Amministrazione". Dunque un evento di grande portata, che avrebbe fatto giungere a Forlì importanti figure della musica per tutte le generazioni: per citare la formazione scesa in campo nell’ultimadel Cuore trasmessa anche in tv, Enrico Ruggeri (che è il capitano), ma anche – per i più giovani – Bugo, Dolcenera, Leo Gassmann, Rkomi, Rocco Hunt, per finire con il romagnolo Moreno il Biondo.