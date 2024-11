Lettera43.it - Siae Music Awards, il 23 novembre a Milano la seconda edizione condotta da Amadeus

Tornano i, i premi che celebrano gli autori e gli editori italiani di maggior successo nel nostro Paese e all’estero. L’appuntamento con l’eccellenza dellaa italiana è fissato per sabato 232024, nei giorni dellaWeek, al Superstudio Più, nel cuore del quartiere Tortona, che si accenderà per unire l’industriaale nel nome della creatività. La conduzione di questaè affidata ad, mentre direzione artistica e creativa sono di LaTarma Entertainment. La produzione è a cura di Live Nation e il catering che accompagnerà gli ospiti è firmato dallo chef Carlo Cracco.Le categorie e le nomination deiQueste le categorie e le relative nomination:Miglior canzone – Locali da ballo cona live, con candidate Afrodite, Due vite, Mon amour, Sarà perché ti amo, Un’avventuraMiglior canzone – Club, con candidate Freed from desire, I’m good (Blue), L’amour toujours, Marialela (que pasa), Mi fai impazzireMiglior canzone – Locali cona live con candidate Albachiara, Caruso, Con il nastro rosa, Nel blu dipinto di blu, Via con meMiglior canzone – Radio con candidate Cenere, Italodisco, Parafulmini, Pazzaa, Rubami la notteMiglior canzone italiana all’Estero con candidate Blue (Da ba dee), Con te patirò, Freed from desire, I’m good (Blue), Nel blu dipinto di bluMiglior canzone Streaming Italia con candidate Cenere, Due vite, Mon amour, Supereroi, TangoMiglior canzone Social Italia con candidate Cenere, Ci pensiamo domani, Due vite, Mon amour, SupereroiMiglior canzone Jazz con candidate Concerto azzurro, Diavolo rosso, Impermeabili, Max, Un giro per BahiaMiglior colonna sonora – Cinema con candidati C’è ancora domani, Il grande giorno, Il sol dell’avvenire, Me contro te – Il film: Missione giungla, Me contro te – Il film: Vacanze in TransilvaniaMiglior colonna sonora – Film tv con candidati Fernanda Wittgens, I cacciatori del cielo, Il cattivo poeta, Napoli Milionaria, Tina Anselmi – Una vita per la democraziaMiglior colonna sonora – Serie tv con candidate Le indagini di Lolita Lobosco 2, I bastardi di Pizzofalcone 4, Imma Tataranni – Sostituto procuratoire 3, Per Elisa – Il caso Claps, Un professore 2Miglior colonna sonora – Film streaming con candidati Era ora, Il grande giorno, Improvvisamente Natale, L’ultima notte di Amore, Me contro te – Il film: Persi nel tempoMiglior colonna sonora – Serie tv streaming con candidate I Cesaroni, Mare fuori, Odio il Natale 1, Questo mondo non mi renderà cattivo, Un professore 1Best Recorded Track – La canzone più incisa su cd, dvd e vinile con candidate Alba, L’amore l’amore, Rewind, Siamo qui, Tornare a teNel corso della serata saranno annunciati anche il premio Live Concert (venue con più di 5 mila posti), il premio Live Recital (venue con meno di 5 mila posti), il Miglior autore under 35 e il Premio speciale 2024.