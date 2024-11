Ilgiorno.it - Scalata fuorilegge sulla cupola della chiesa di San Carlo alta 37 metri

Si arrampica sulle impalcature di notte. Cammina sui corridoi a cielo aperto, sospeso tra i tubi d’acciaio. Infine passeggiaa quasi 37di altezza e sale – rischiando la vita – fino alla croce. La performance, l’ennesima, di uno scalatore urbanoè comparsa in un video sul suo profilo Instagram lo scorso 1° novembre. Metro dopo metro, ha raggiunto (non è specificato quando) la cimadi Sanal Corso, nell’omonima piazza, lungo corso Vittorio Emanuele. Nel filmato si vedono i suoi piedi penzoloni. Dall’alto, il panorama di fronte con le insegne dei negozi. E naturalmente la Madonnina, in lontananza, che dal cielo pare ancora più vicina. In un’altra carrellata di foto mostra altre imprese: i selfie dalla cima di San Siro, sui tetti di Porta Nuova.