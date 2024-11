Lapresse.it - Sanremo, Conti: “Tiziano Ferro sarebbe un sogno, Blanco giusto un suo ritorno”

Dopo aver lanciato con Alessandro Cattelan la partenza digiovani e aver annunciato in conferenza stampa che Cattelan sarà con lui sul palco dell’Ariston nella serata finale di sabato 15 febbraio, Carlorisponde ad alcune domande di Chi sui cantanti in gara al Festival di2025 (l’intervista è sul numero in edicola dal 13 novembre).”Da regolamento sono 24, ma sono talmente tanti i brani che non so se allargare il numero. Fino al 26 novembre si possono presentare proposte. Cercato qualcuno? Non si cerca nessuno, sono così tanti quelli che si propongono che hai l’imbarazzo della scelta, finora ho sentito 200 canzoni. Voglio rendere un servizio alla discografia, proseguire con il lavoro fatto, creare un bell’evento seguito da tutti e apprezzato da tutti i componenti della famiglia e, possibilmente, regalare tante belle canzoni.