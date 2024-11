Ilgiorno.it - San Siro, avanti con il nuovo stadio: offerta dei club entro marzo

Ilgiorno.it

Sanè la sua “croce”. Il sindaco Giuseppe Sala lo sottolinea all’inizio del suo intervento in Consiglio comunale sul futuro delloMeazza e dell’area limitrofa. E si toglie subito qualche sassolino dalle scarpe. Il primo quando dice che sul caso Sanc’è stata e c’è “una discreta dose di opportunismo politico da parte di alcuni”: di sinistra e di destra, il primo cittadino non sembra fare distinzioni. Il secondo sassolino, invece, arriva in contropiede, mentre parla del progetto di Milan e Inter di acquistare l’area di San– 197 milioni di euro il valore indicato dall’Agenzia delle entrate – per costruire undi fianco alla Scala del calcio, che andrebbe in parte “demolita” e rifunzionalizzata. Sala ricorda che il compito del Comune, a questo punto, è “garantire che l’operazione che si sta prefigurando sia improntata al perseguimento dell’interesse pubblico”.