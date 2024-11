Iltempo.it - San Pietro ai tempi dell'IA: ecco il "gemello digitale"della Basilica | FOTO

Per un mese quando turisti e fedeli uscivano dalladi San, alla finea giornata, all'interno si levavano in volo i droni e si mettevano al lavoro gli esperti digrafia 3D e digital scanning. È il fulcro di un'operazione, iniziata oltre due anni fa, nata dalla collaborazione tra Microsoft e Vaticano e che, a un mese dal Giubileo, ha prodotto un nuovo portale web, innovativi servizi di realtà aumentata per turisti e fedeli e soprattutto un «» di San. In altre parole, una ricostruzione in 3D elaborata con potentissimi motori di Intelligenza artificiale che sarà a disposizione di tutti i visitatori virtuali dal primo dicembre. A presentare il progetto in Vaticano il cardinale Mauro Gambetti, arcipretee presidentea Fabbrica di San, e Brad Smith, vice chairman e presidente del colosso hi-tech.