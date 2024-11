Inter-news.it - Sala su San Siro: «Farò il possibile per tutelare interesse pubblico»

Il sindaco di Milano Beppeha parlato delle critiche da lui ricevute in consiglio comunale nella giornata di ieri, 11 novembre. Dal suo punto di vista, non si tratta di un segnale di un’opposizione generale nei confronti della sua linea su San.IL PUNTO – Nella giornata di ieri il sindaco di Milano Beppeè stato accolto in consiglio comunale con critiche e fischi da parte di rappresentanti civici e ambientalisti per la sua posizione su San. La motivazione della polemica si ricollega all’apertura dialla costruzione di un nuovo stadio nell’area adiacente al Meazza. Tale soluzione viene vista con ostilità dagli ambientalisti in quanto tale da prefigurare l’abbandono di Sanda parte di Inter e Milan. La preoccupazione maggiore è che lo stadio non vada neppure incontro a una ristrutturazione, ipotesi che si intende evitare con forza.