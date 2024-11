Gaeta.it - Rapina in minimarket a Terzigno: due uomini arrestati dopo violento assalto

Facebook WhatsAppTwitter Unepisodio diha scosso la comunità di, comune situato a sud di Napoli. Due, armati di mala fede, hanno tentato di derubare unin piena notte. La proprietaria, insieme alla figlia, ha mostrato notevole coraggio di fronte a minacce dirette, mentre il marito è intervenuto per difendere la sua famiglia. L’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei responsabili, restituendo un poco di sicurezza alla zona.IlalLa serata di terzo weekend si è trasformata in un incubo per una famiglia a. Pocola mezzanotte, mentre ilera ancora aperto, duetori sono entrati con l’intento di mettere in atto il colpo. La proprietaria, visibilmente spaventata, ha resistito alle intimidazioni dei malviventi, rifiutandosi di cedere al timore, nonostante la presenza della sua giovane figlia.