Proposta di legge per valorizzare i fumetti. Alleanza Verdi Sinistra: "Grande opportunità"

"L’Emilia-Romagna è la patria del fumetto, ma ancora non riconosciuta". In vista delle Regionali di questo fine settimana,ha presentato unadedicata al mondo dei. Sono sette i punti chiave del provvedimento, a partire dal riconoscimento della figura professionale delsta e dall’istituzione di borse di studio e residenze artistiche per i nuovi talenti. Nel corso dell’evento avvenuto ieri mattina in città, negli spazi della libreria Trame (nella foto, uno scatto dell’incontro), si è parlato anche di supporto alle realtà editoriali indipendenti emiliano-romagnole, con una commissione dedicata, e di promozione delle associazioni culturali per la diffusione del fumetto anche nelle scuole e all’università. Ladiprevede poi la nascita di un polo regionale del fumetto con mostre, centro studi e un museo dedicato, insieme con un festival internazionale.