Prezzemolo il trucco del rametto ne avrai una scorta infinita e non spendi 1 solo euro!

Ilè indispensabile in cucina, meglio se fresco, ovviamente! Ricco com’è di virtù benefiche per l’organismo, è un vero toccasana per la salute. Il suo aroma si sposa davvero con ogni pietanza: carni, pesci, ortaggi, tutto acquisisce un sapore più rotondo ed invitante.Eppure non sempre è facile averlo a disposizione. Perché non proviamo a piantarlo direttamente a casa nostra? È una delle piantine più semplici da coltivare, adatta anche a chi non eccelle nel giardinaggio! Al di là del suo aspetto apparentemente fragile, è resistente e duraturo.Ecco perché vogliamo insegnarvi il segreto per seminarlo in acqua! Germoglierà e vi regalerà grandi soddisfazioni, nonper le vostre ricette, ma anche per la vostra autostima, soprattutto se siete principianti., con undel fruttivendolo puoi averne unasenza spendere 1Ilnon necessita di attenzioni esagerate, sono poche le regole basi a cui attenersi per garantirci una piantina rigogliosa:scelta del terreno: ilha bisogno di molta umidità! Procuratevi un substrato leggero e ben drenato, arricchite poi il terriccio con il composto o un humus di lombrichi;irrigazione costante, soprattutto in estate o con il riscaldamento acceso.