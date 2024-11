Gamerbrain.net - Overwatch 2: Annunciata la modalità Classica

Leggi l'articolo completo su Gamerbrain.net

Blizzard annuncia ufficialmente l’arrivo dellaper2, anche se purtroppo vi anticipiamo che sarà a tempo limitato, dunque quanto segue non resterà per sempre nel gioco, ma sarà disponibile per qualche settimana.2 torna nel passato con laIl prossimo aggiornamento permetterà ai giocatori di cimentarsi in partite 6 vs 6, come quelle di un tempo, con il ritorno delle mappe classiche che caratterizzarono il primo episodio nel lontano 2016 . LaClassic apporterà modifiche ai personaggi, abilità ed equipaggiamenti oltre che statistiche.I giocatori potranno utilizzare la Ultimate spesso, grazie all’incremento della ricarica della barra, rendendo l’esperienza frenetica come l’originale. I combattimenti saranno più intensi, resi possibili dai bilanciamenti apportati a statistiche e salute oltre che danno.