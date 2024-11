Gaeta.it - Omicidio di Silvia Nowak: il compagno indagato ma l’alibi resta incerto

Facebook WhatsAppTwitter Le indagini sul caso di, una donna tedesca di 53 anni trovata morta a Ogliastro Marina, continuano a suscitare grande attenzione. Il suo corpo, rinvenuto semi-carbonizzato il 18 ottobre scorso, ha rivelato dettagli inquietanti sulla dinamica della sua morte. Attualmente, ildi, un uomo di 62 anni anche lui tedesco, è stato iscritto nel registro degli indagati per, anche se le autorità competenti non hanno ancora confermato ufficialmente questa indiscrezione.Il contesto delle indaginiL’indagine è sotto la supervisione della Procura di Vallo della Lucania e si sta avvalendo di accertamenti approfonditi condotti dai Carabinieri. Gli inquirenti hanno avviato analisi dettagliate nella villetta in cui vivevanoe il suo, così come nel giardino e nel camper che utilizzavano per le loro attività quotidiane.