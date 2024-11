Ilrestodelcarlino.it - “Nessuno ha mandato le camicie nere a Bologna”, i Patrioti denunciano Lepore

, 12 novembre 2024 – Aveva tuonato pesantemente contro il governo dopo gli scontri avvenuti anel giorno dei tre cortei in contemporanea (Rete dei, anarchici e antagonisti): “Sabato ci hanno300, mentre noi vorremmo i fondi per l’alluvione”. (DIRE), 11 nov. - Il video che mostra un estremista di destra dire alla Polizia di abbassare gli scudi, come poi avviene? "Non so cosa sia successo in quel frangente, so per Un attacco durissimo che aveva trovato da contraltare l’ira di Fratelli d’Italia e della Lega, oltre alla risposta stupefatta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Scontri a, via libera al corteo: le carte e i fatti Oggi è arrivata anche la replica con tanto di minaccia di denuncia da parte della Rete dei: "hale '' apuò insinuare l'esistenza fantasiosa e grottesca di alcuna pressione o etero-direzione della nostre azioni", ha detto Stefano Colato, portavoce bolognese della Rete dei, "daremoai nostri legali di querelare per diffamazione il sindacoper le sue affermazioni false e vergognose".