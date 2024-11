Spettacolo.periodicodaily.com - Neró Festival 2024: Un Elogio della Lentezza alle Terme Preistoriche

Leggi l'articolo completo su Spettacolo.periodicodaily.com

Dal 14 al 17 novembre il resortpendici dei Colli Euganei ospiterà l’edizionedel “”, dedicato quest’anno alla: quattro giorni di eventi, concerti, incontri, spettacoli e arte, per poterne sperimentale il potere rigenerante.LaRivoluzionaria di Sepúlveda, Un Viaggio di BenessereNella straordinaria favola “Storia di una lumaca che scoprì l’importanza”, lo scrittore chileno Luis Sepúlveda attribuisce allaun nuovo significato, trasformandola in un atto di ribellione e in un gesto rivoluzionario. Sepúlveda afferma che «È una nuova forma di resistenza in un mondo dove tutto è troppo veloce e dove il potere più grande è quello di decidere che cosa fare del proprio tempo».Il, Un’Esperienza Immersiva di BenessereDal 14 al 17 novembre, ilResort & Spa ospiterà l’ormai tradizionale “”.