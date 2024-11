Minaccia medico ospedale1000euro multa

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

14.14 Unadi circa mille euro è stata comminata a un paziente che aveva aggredito unin ospedale a Livorno Laè stata decisa dopo un intervento dei Nas su richiesta della Asl.E' partita un'indagine dei Carabinieri,Avviata una mirata attività istruttoria. Un uomo di 50 anni aveva aggredito ilcon "atteggiamenti aggressivi e fortemente minacciosi" in ospedale dove si trovava per una visita.Secondo quanto hanno appurato i Carabinieri, l'uomo avrebbe rivolto frasi offensive e ingiuriose aldi turno in ospedale