Lapresse.it - Migranti, arrivati stanotte a Brindisi i 7 che erano trattenuti in Albania

Sono giàin Italia i 7che si trovavano inma per i quali un tribunale di Roma ha sospeso il trattenimento. La decisione di lunedì ha comportato che i sette, provenienti da Bangladesh ed Egitto, fossero portati in Italia durante la notte da una nave della marina, pochi giorni dopo il loro arrivo in.I media albanesi hanno mostrato immagini di un minibus accompagnato da veicoli della polizia italiana mentre entrava nel porto albanese di Shengjin, dove si è visto che isalivano a bordo di una piccola nave. I media italiani – come confermato da Associated Press – hanno riferito che la nave è attraccata a, il porto italiano dall’altra parte dell’Adriatico, poche ore dopo. Questo episodio è una ripetizione di quanto accaduto con i primi 12del programma, che sono stati anch’essi riportati in Italia a seguito di una decisione giudiziaria il mese scorso, poco dopo l’apertura di due centri di screening peringestiti dall’Italia.