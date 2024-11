Ilfoglio.it - Michele Vietti: "Per l'Intelligenza artificiale servono regole europee. La tecnologia cambierà la giustizia"

Leggi su Ilfoglio.it

“Oggi tutto passa da qui, qualunque riflessione non può più prescindere dall'. Siamo di fronte a un cambiamento epocale e anche noi vogliamo dare il nostro contributo”.è il presidente della Fondazione Iniziativa Europa. Da oltre vent'anni a Stresa, sulle rive del lago Maggiore, organizza un forum annuale – andrà in scena il 15 e il 16 novembre – per discutere dell'attualità, del mondo e delle sue evoluzioni. Quest'anno per l'ormai classico appuntamento – che coinvolgerà ministri, parlamentari, professori universitari, giornalisti e ambasciatori – è stato scelto il titolo "Governare il cambiamento: umanesimo e”. “E non poteva essere altrimenti”, spiega: “L'IA è di per sé una macchina che l'uomo deve guidare e, appunto, governare.