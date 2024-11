Ilnapolista.it - Marotta: «Conte grande comunicatore. Ha il suo obiettivo quando parla»

Giuseppe, presidente dell‘Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’assegnazione del Premio Liedholm sulla polemica intorno al Var e al rigore concesso all’Inter dall’arbitro Mariani in occasione di Inter-Napoli (1-1).: «Il dibattito sul protocollo Var è un dibattito costruttivo»Il presidente nerazzurrodello sfogo di Antonionel dopo gara per il rigore assegnato all’Inter.«è persona intelligente e. Ha il suo. L’arbitro era ben vicino all’azione, sicuramente c’è stato il contatto, il piede è stato spostato e quindi era rigore. Poi il dibattito sul protocollo Var è un dibattito costruttivo. Con la tecnologia gli errori sono diminuiti. E nella fattispecie il rigore era ineccepibile».Leggi anche:furioso: «Ma che significa che il Var a volte può intervenire, a volte no? Ma che significa? Allora a che serve?»Inzaghi sullo sfogo di: «Non ho nulla da commentare, credo abbiato per suo conto»Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza dopo il pareggio contro il Napoli.